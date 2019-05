“In Liguria gli elettori sono stati generosi con noi. Hanno apprezzato il nostro lavoro”

“In Liguria gli elettori sono stati generosi con noi. Hanno apprezzato il nostro lavoro. Complimenti ai tanti sindaci confermati o eletti in Val di Vara, all’amico Carlo Bagnasco per il suo straordinario successo al primo turno a Rapallo con il 70% dei voti. Segno che la buona amministrazione paga”. Così il governatore Toti in diretta fb commenta l’esito degli scrutini delle amministrative.

“Complimenti a S.Margherita con Paolo Donadoni, ai tanti sindaci del Ponente ligure, quelli già eletti o andati al ballottaggio, alla Val Bormida dove non avevamo mai vinto – ricorda Toti -.

Complimenti a tutti i nuovi sindaci liguri di qualunque parte politica siano perché godono della fiducia dei loro cittadini.

Saremo qui per costruire una Liguria migliore per tutti. Sono molto contento di come sono andate le amministrative. I Comuni che governiamo aumentano ancora e tanti sindaci civici si sono avvicinati a noi: segno che un centrodestra ampio e plurale, fatto di buona politica è attraente e resta l’obiettivo”.