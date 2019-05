Fabbriche Aperte® 2019: I ragazzi scoprono le industrie del savonese tra produzioni e professionalità

Gli studenti si dicono sorpresi per le tante possibilità all’interno delle industrie del territorio

Le visite in azienda piacciono e sorprendono gli studenti che, nelle interviste realizzate alla fine dei tour tra reparti di produzione ed uffici, si dicono sorpresi che le industrie del territorio offrano cosi tante possibilità di impiego in diversi settori, accomunati tutti dalla necessità di una preparazione tecnico scientifica. Si raggiunge cosi l’obiettivo del progetto Fabbriche Aperte® – quello di creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro – voluto dall’Unione Industriali di Savona, con il sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il sostegno della Regione Liguria nell’ambito del progetto di orientamento “#Progettiamocilfuturo – fase 2” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal FSE e realizzata da ALISEO – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

La conferma arriva dai dati che emergono dal questionario somministrato come ogni anno ai ragazzi da Noisiamofuturo, autore del format originale di Fabbriche Aperte®, fatto di gioco, questionari ed un videoTg interamente condotto dagli studenti.

I ragazzi, accompagnati dai soci dell’ Associazione Giovani per la Scienza e dai membri del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, hanno confermato la tendenza emersa negli ultimi due anni che vede crescere le scelte di percorsi scolastici ad indirizzo tecnico scientifico.

Infatti si rileva che l’84% degli studenti di seconda media ha già scelto la scuola superiore da frequentare e fra loro oltre il 50 % ha scelto una scuola ad indirizzo tecnico scientifico. Confermato anche l’interesse delle ragazze verso questi percorsi con circa il 25% che dichiara di voler proseguire gli studi orientandosi verso professioni scientifiche

Non c’è ancora chiarezza invece sul tipo di lavoro che i ragazzi vorranno fare da grandi: un 49,4% ha un’idea abbastanza chiara, mentre tutti gli altri non lo immaginano, anche se la maggior parte di loro dichiara di voler svolgere una professione che innanzitutto piaccia prima di pensare alla retribuzione. In questo senso è netta la percentuale delle ragazze che privilegiano la soddisfazione personale con circa l’80 % (contro il 43, % dei maschi).

Medici, cuochi, sportivi, comandanti di nave e esponenti delle forze dell’ordine, con le ragazze ancora attratte dall’insegnamento, ma in crescita anche ingegneri, meccanici, idraulici, elettricisti, tecnici di laboratorio, biologi: le professioni tecniche e professionali conquistano complessivamente oltre il 56,2 % di preferenze fra maschi e femmine.

Tutti concordi (il 96,4% dei partecipanti) nel ritenere molto interessante la visita alle aziende, soprattutto per le tecnologie applicate.

In crescita costante anche la consapevolezza che le industrie savonesi siano un cardine dell’economia del territorio, così come dichiarato dal 77% degli intervistati.

Moltissimi studenti durante le visite maturano la consapevolezza che attraverso scienza e nuove tecnologie si incrementi la difesa dell’ambiente che per il 83% dei ragazzi intervistati è una priorità.

A questo punto ci si prepara per i due grandi eventi conclusivi, durante i quali verranno premiati i vincitori del gioco “Alla conquista di una mente scientifica” e si assisterà alla proiezione del tg Fabbriche Aperte® realizzato coinvolgendo gli studenti durante le visite aziendali, per l’occasione videoreporter molto speciali.

Gli eventi di premiazione sono come ogni anno due, il 29 e 30 maggio al Teatro Chiabrera di Savona.

La formula ha portato quest’anno circa 1000 ragazzi di 15 Istituti Comprensivi del Savonese, accompagnati dai loro insegnanti, a visitare 20 aziende del territorio, scoprendo produzioni ed eccellenze di ricerca, abbinando l’acquisizione di conoscenza ed informazioni a gioco e competizione.