Varazze, i ragazzi delle elementari ad un incontro sul Santuario Pelagos

Venerdì e sabato gli alunni delle scuole di elementari e medie di Varazze si sono riuniti alla sala congressi del Palazzetto dello Sport per un incontro dedicato al mare e al santuario Pelagos.

Evento appoggiato dal comune e dal Cea – Parco costiero dei Piani d’Invrea con il supporto di Pelagos, per rappresentare il mare dal punto di vista dei giovani alunni, che a fine incontro hanno anche firmato il loro murales del mare: “Un ambiente che i giovani alunni di Varazze sentono molto vicino al punto da rappresentarlo al meglio in disegni ed elaborati prodotti grazie al supporto dei biologi di Menkab e guidati dai loro insegnanti” ha detto la dirigente Maria Rosalba Malagamba, presente durante la proiezione dei video documentari dedicati al santuario Pelagos, realizzati da Menkab e Artescienza.

All’incontro hanno partecipato anche gli alunni iscritti al progetto “PON facciamo scienza”, realizzando un elaborato 3D dedicato al problema dell’inquinamento da plastica nei nostri mari e oceani.

“La plastica è la protagonista dei tanti dibattiti sull’ambiente perché e un prodotto antropico e realizzato per durare per centinaia di anni, purtroppo però è quasi tutta considerata come usa e getta. La tutela del nostro ambiente e del mare dovrebbe iniziare proprio dalla terra ferma, il problema deve essere affrontato prima che raggiunga il mare” spiegano da Menkab.