Paita e Lunardon: “Inaccettabili le titubanze del Sindaco di Savona sulla statua di Pertini”

Savona. Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria e Raffaella Paita, deputato Pd si esprimono sull’omaggio a Sandro Pertini:

“L’omaggio a Sandro Pertini nell’area dell’ex San Paolo a Savona con una statua è un atto doveroso della città nei confronti di un grande uomo delle istituzioni come fu il Presidente.

Ma evidentemente non la pensa così il sindaco Caprioglio, la quale sembra avere le idee assai confuse.

La proposta di dedicare una statua a Pertini nasce con la precedente amministrazione comunale e cioè con il sindaco Berruti e l’assessore Di Tullio, che hanno portato avanti questa pratica oggi ereditata dalla nuova Giunta. Adesso che l’iter sta volgendo al termine l’attuale primo cittadino Caprioglio non solo si è tirata indietro dicendo di voler sistemare una targa al posto della statua, ma ha provato a sostenere – salvo poi essere smentita – che la famiglia Pertini e l’associazione Amici di Sandro Pertini fossero d’accordo con lei. Dopo questa brutta figura che l’ha costretta a una rapida marcia indietro, il sindaco ha provato a utilizzare un argomento totalmente privo di consistenza come quello dei costi, dicendo che avrebbe dato il via libera alla statua di Pertini a patto che a pagarla fosse un privato. Ma fin dall’inizio era chiaro che quest’omaggio al Presidente partigiano non sarebbe costato un euro all’amministrazione savonese, visto che la statua verrà donata da chi ha realizzato l’intervento urbanistico. Insomma Caprioglio non ne ha azzeccata una, ma soprattutto ha mancato di rispetto a uno dei savonesi più illustri, il Presidente partigiano Sandro Pertini, che una città medaglia d’oro per la Resistenza dovrebbe onorare come merita”.