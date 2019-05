Cairese, via al Soccer Camp dal 17 al 22 giugno

Aperte le iscrizioni dello

stage estivo dedicato a giovani calciatori nati dal 2003 al 2007

Dal 17 al 22 giugno sui campi del Cesare Brin anche quest’anno il consueto appuntamento con l’ASD Cairese Soccer Camp, stage estivo dedicato a giovani calciatori nati dal 2013 al 2007.

Grande il successo delle scorse edizioni, ma la Cairese non smette mai di migliorarsi, inserendo nello staff tecnico, capitanato sempre dal mister della prima squadra Matteo Solari, anche uno degli allenatori più conosciuti e importanti della Liguria: l’argentino Sergio Soldano, che vanta molte esperienza nel calcio professionistico, tra cui ricordiamo quelle nei settori giovanili di Parma, Inter e della nazionale maltese. Ad affiancare i due tecnici il portiere della prima squadra gialloblùLuca Giribaldi, che svolgerà allenamenti specifici con il piccoli numeri uno.

Il Camp è aperto a tutti i giovani, anche ai NON TESSERATI dell’ASD Cairese 1919, con i quali i nostri allenatori si pongono come obiettivo non solo la crescita calcistica, ma anche la gioia e la felicità di poter giocare e divertirsi in un campo da calcio.

PROGRAMMA

Due allenamenti giornalieri dal lunedì al venerdì. Al mattino dalle 8:45 alle 9:15 è previsto l’arrivo dei ragazzi, poi due ore di allenamento seguite dal pranzo e da circa un’ora e mezza di pausa relax, animata da giochi e dalla musica del DJ. Al pomeriggio ancora un allenamento dalle 15:30 alle 17:00. Per quanto riguarda ilsabato mattina, si terrà una partita finale con ragazzi e genitori, oltre alle premiazioni e alla consegna degli attestati di partecipazione. Ad arricchire il pacchetto anche una mattinata (giovedì) nella piscina comunale dove i ragazzi potranno svagarsi e allenarsi.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 15 giugno 2019, ma affrettavi a prenotarvi chiamando Matteo Solari al 335.675010 o Sergio Soldano al 335.260433 oppure consegnando in segreteria (presso lo stadio Cesare Brin) il modulo di iscrizione compilato (che potrete scaricare sul nostro sito www.asdcairese.it)