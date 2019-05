Visita di Di Maio nel savonese, l’assessore regionale Benveduti: “Ci aspettiamo finalmente un generale progetto di strategie industriali per tutti i tavoli”

“Siamo molto lieti di apprendere dai giornali, non essendo stati ammessi al dialogo nelle visite di ieri, che il ministro Di Maio abbia finalmente recepito l’urgenza delle questioni Piaggio e Bombardier“



L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti commenta la visita negli stabilimenti di Piaggio Aerospace e Bombardier del Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio: “Siamo molto lieti di apprendere dai giornali, non essendo stati ammessi al dialogo nelle visite di ieri, che il ministro Di Maio abbia finalmente recepito l’urgenza delle questioni Piaggio e Bombardier (ma non sono le sole di una struttura industriale ligure in profonda crisi…), concordando con quanto da noi e dalle parti sociali evidenziato da tempo. Nessuno “spacchettamento”, nessuna svendita di fine anno, tutela delle competenze tecnologiche e del saper fare dei lavoratori. Apprezziamo poi la volontà del ministro di chiedere rispetto per il lavoro italiano anche all’estero (forse però, più che dal governo tedesco, nel caso di Bombardier, da quello canadese, nazione di origine della multinazionale…)“.

“Ora però ci aspettiamo finalmente un generale progetto di strategie industriali per tutti i tavoli. L’Italia merita e necessita urgentemente di piani a medio lungo termine, in particolare nel comparto della Difesa. Reparto molto presente in Liguria, che rischia di scivolare in una crisi definitiva. Nel passato si sono originate tutte le difficoltà che ora ci troviamo a dover gestire. Nel presente e nell’immediato futuro dobbiamo trovare soluzioni di definitivo e radicale cambiamento. Altrimenti sono sempre le solite chiacchiere….“.