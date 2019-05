Varazze, questo weekend appuntamento con Cundigiun

La madrina sarà Cristina D’Avena

Varazze. Sabato 11 e domenica 12 maggio l’appuntamento è a Varazze con la 5^ Edizione del Cundigiun, la kermesse eno-gastronomica strutturata come un vero e proprio itinerario del gusto tra le vie e piazze cittadine, svelando il meglio dello street -food e dei piatti tipici liguri, ad ingresso totalmente gratuito.

Quest’anno il tema sarà il mondo dei “Cartoons” ed avrà una madrina d’eccezione in Cristina D’Avena, che si esibirà in una coinvolgente performance gratuita, promossa da Orion Eventi, dalle ore 17.00 di Sabato 11 Maggio sul Molo Marinai d’Italia. Hosting: Alberto “Pernazza” Argentesi; opening: Fabrizio Di Lorenzo.

Ingresso Gratuito.

Itinerari Cundigiun 2019

Gli stand saranno aperti a partire dalle ore 12.00 del Sabato e saranno sparsi per le vie e le piazze del centro varazzino:

– in Piazza De André si potranno trovare le “trofie al pesto” e il “baccala in pastella con le patate” preparati dalla locale sezione della Protezione Civile ed anche le “crostate” dell’Associazione “Vaze Free Time”.

– in Piazza Vittorio Veneto i “polipetti in guazzetto” saranno cucinati secondo un’antica ricetta varazzina dai soci della Polisportiva S. Nazario che prepareranno anche i fragranti “bomboloni”. Sabato sera musica anni ’80 con King of the mix – Mario Vasiliadis. In collaborazione con il bar “Prie de Mâ“.

– in Via Coda le sapienti mani dei cuochi del Gruppo Animazione Varazze cucineranno il tradizionale “minestrone” con le verdure del locale entroterra.

– in Piazza S. Ambrogio si troveranno i “Mandilli de Väze” (fazzoletti di Varazze), un particolare tipo di pasta che si caratterizza per la forma quadrata, con un lato di 6 centimetri, ma soprattutto per lo stemma della Città di Varazze impresso sulla superficie; hanno ottenuto la Denominazione Comunale, ossia la carta di identità del prodotto che, in questo modo, è indissolubilmente legato al suo luogo di origine, i Mandilli de Väze sono il frutto di mesi di ricerca sulle materie prime, in particolare sulle farine, per arrivare a ottenere un prodotto dietetico, completamente vegetariano, vegano e cruelty free. Sulla confezione compare anche il logo “Gustosi per natura”, attestato rilasciato dall’Ente Parco del Beigua, a sua volta riconosciuto come UNESCO Global Geopark.

– in Piazza Beato Jacopo si potranno trovare la tipica “frittura di totani” e le “focaccette” preparati e fritti sapientemente dal gruppo della Frazione Pero.

– in Piazza Patrone i famosi “ravioli dell’Alpicella”, che a detta di ogni varazzino sono i “ravioli più buoni”, il cui interno è composto da un mix di boraggine o erbette, carne, uova e formaggio, che vengono cucinati direttamente dai cuochi della Frazione Alpicella. Animazione a cura del bar “Antico Mercato” e per far ballare il sabato sera ci penserà il Dj Bond.

– in Via Malocello il Gruppo Scout di Varazze preparerà la “panissa”, un piatto della tradizione e cibo da passeggio ligure per eccellenza, ottimo come spuntino da aperitivo, che è ritornato di gran moda nei forni della farinata, tra savonese e genovese.

– in Viale Nazioni Unite un altro appuntamento con lo street food e con la “carne alla Ligure”, piatto ideato, preparato e cucinato dagli animatori dell’Oratorio Salesiano.

– in Piazza Dante sarà possibile degustare “pesce in carpione”, “pasta fredda”, “macedonia” e “wafflel” sapientemente cucinati dagli esercenti della Piazza. I commercianti della piazza vi aspettano per una entusiasmante serata,dove a ritmo di musica vi saranno proposte specialità gastronomiche per tutti i palati, per i più piccoli invece, una piacevole sorpresa del mondo Disney.

– in Piazza San Bartolomeo le “focaccette”, uno tra i “cibi da strada” più amati di cui si potrà vedere la produzione “in diretta”: una vera e propria catena di produzione che prevede chi si occupa della stesura dell’impasto e chi è addetto alla frittura, che deve essere rapidissima. Una volta cotte le focaccette sono riposte nei sacchetti per poi poter essere distribuite dagli incaricati della Confraternita di S. Bartolomeo

– in Piazza Bovani sarà dedicato uno spazio anche ai frutti di mare, con i “muscoli alla Casanovina” a cura del gruppo della Frazione Casanova per poi passare alla degustazione dei “canestrelli” preparati e confezionati dai soci dell’Associazione S. Donato.

– in Piazzetta S. Bernardo sarà preparato dai soci del Gruppo BIT uno dei piatti più semplici, salutari e gustosi di Liguria ma purtroppo meno riprodotti dagli chef; si tratta del “cundigiun” sfizioso amalgama di verdure, tonno o acciughe e anche uova, che tanti liguri gustano durante l’estate.

– in Piazza Buccelli (Piazza delle Barche) sarà possibile assaporare i “gubelletti” fragrante pasta frolla che racchiude un cuore di confettura di albicocca, i “muffin” e tante altre dolcezze sfornate dall’Associazione Culturale DSI.

Sarà presente anche un’esposizione di Erbe Officinali.