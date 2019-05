Fridays for future, le prossime iniziative a Savona

Il 24 maggio prevista un’altra marcia

Fridays for future Savona: ecco le nuove inziative previste per maggio.

“Il mese di maggio sarà intensissimo di importanti eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, per arrivare con maggior consapevolezza alla Seconda marcia mondiale per il clima” fanno sapere dal movimento.

– 03/05 ore 18 Il clima è cambiato e cambia: dalla rivoluzione industriale agli eventi estremi che si verificheranno in Liguria. Intervento a cura di Antonio Parodi, Fondazione Cima.

– 05/05 Trash challenge alla Madonna degli Angeli, ritrovo ore 10,30 dall’Ipercoop (Piazza Italia) con scarpe comode, sacchetti e guanti, e pranzo al sacco per un pic nic in compagnia dopo aver ripulito un luogo caro ai savonesi e averne riscoperto un pò di storia!

– 10/05 ore 17 P.za Sisto: risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile: quali alternative alla produzione energetica odierna e quale il nostro impatto e nostre possibili scelte sostenibili.

– 12/05 Swap party ore 15 al Roseto dei papi in via Lichene 3: scambiamoci i vestiti che non usiamo più! Un modo per contrastare la fast fashion e arricchire il nostro guardaroba dando nuova vita a vestiti in ottime condizioni e semplicemente abbandonati nell’armadio!

– 17/05 ore 17 Piazza Sisto : acqua bene comune e diritto di tutti

– 24/05 seconda marcia mondiale per il clima: appuntamento in Piazza Mameli alle ore 10,15. A breve ulteriori dettagli.

Per ulteriori informazioni consultare le pagina Facebook e Instagram di Fridays for future Savona”.