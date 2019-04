24 Aprile con una serata di gala alla ex Chiesa Anglicana e un’intera giornata dedicata all’opera del grande Maestro.

Alassio. Parte da Alassio la terza edizione della Settimana Nazionale Vivaldiana Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto le tappe di un calendario che culminerà in un Vivaldi’s Tour 2019 che coinvolgerà anche le città di Milano, Venezia ed Amsterdam.

La Settimana Vivaldiana Nazionale, giunta quest’anno alla terza edizione, è una manifestazione turistico-culturale di rilevanza internazionale che si svolge annualmente nel mese di maggio in Italia ed in Europa ed avente come “focus” principale la valorizzazione del grande patrimonio artistico-musicale legato alla figura del celebre musicista Antonio Vivaldi attraverso la pubblicazione di lavori di ricerca musicale e musicologica e l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari e concerti.

Quest’anno, per la prima volta, il ricco calendario di eventi articolato su tutto il territorio nazionale, prenderà il via da Alassio, il 24 Aprile con una serata di gala alla ex Chiesa Anglicana e un’intera giornata dedicata all’opera del grande Maestro.

Alle 17.30 infatti sarà presentata la monografia “Tu es sacerdos in aeternum!” Antonio Vivaldi e la musica vocale sacra a Venezia tra XVII e XVIII secolo curata da Roberto Allegro e Vittoria Aicardi in collaborazione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano.

Alle ore 21, invece si terrà il concerto “Vivaldi à Paris. Serenissime Armonie per la Corte di Francia”, omaggio veneziano allo splendore della Corte di Versailles (con il Patrocinio del Consulat Général de France à Milan)