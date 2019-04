Quattro nuovi ingressi nella lista “Vince Albenga”

Presentazione il 24 aprile in Piazza del Popolo

“Vince Albenga” prosegue la composizione della sua squadra elettorale con due obiettivi: far vincere Gero Calleri Sindaco e garantire la formazione di una maggioranza solida e per una migliore governabilità. Insieme ai candidati già presentati, sono state scelte altre quattro persone, per la loro testa, la loro credibilità, la conoscenza del territorio e il loro entusiasmo nel voler far bene per i cittadini di Albenga. Ecco altri nomi della lista Vince Albenga:

Franco Foschini, Ufficiale di polizia municipale, dottore in legge, con un curriculum professionale ricco di elogi e encomi in servizio, pronto a mettere al servizio di Albenga le sue competenze per il potenziamento dei servizi di Polizia municipale, il contrasto all’immigrazione clandestina in collaborazione con le forze dell’ordine, il contrasto al commercio abusivo e accattonaggio molesto ed infine la creazione, attraverso corsi, di volontari per la tutela ambientale.

Laura Blandino, originaria di Torino, ma da anni residente ad Albenga, già amministratrice unica di un importante mobilificio, oggi pensionata ed impegnata attivamente nel mondo del volontariato, appassionata di musica dopo aver studiato, da giovane, la fisarmonica, desiderosa di impegnarsi nella politica locale per migliorare la nostra città.

Guido De Acetis, libero professionista (amministratore di condomini), impegnato nel settore sportivo in qualità di Ufficiale di gara della Federazione Italiana Motonautica, cronometrista per la Federazione italiana cronometristi, volontario e socio benemerito per la lunga attività svolta presso la Croce Bianca di Albenga, ha partecipato ai soccorsi per il terremoto dell’Aquila e nella alluvione che ha colpito la Liguria. Pronto a mettersi in gioco per la sua città“

Mariangela Borin, vedova del Dott. Giuseppe De masi, mamma di Ennio e Franco, da sempre appassionata di politica del centrodestra, impegnata nel mondo dell’associazionismo, prima di tutto nell’Amni, le mogli dei medici e poi vicepresidente della Consulta provinciale delle pari opportunità.

La presentazione ufficiale dei 16 candidati di “Vince Albenga” è in programma per la serata del 24 aprile, in piazza del Popolo alle 21. Gero Calleri, agricoltore e stimato imprenditore da sempre impegnato nelle associazioni di categoria, sarà una grande opportunità per Albenga. Per lui e per la lista “Vince Albenga” sono fondamentali la valorizzazione del nostro territorio, dal mare alle frazioni, l’attenzione verso tutte le attività imprenditoriali turistico-ricettive, agricole e commerciali che danno forza al tessuto economico di Albenga, la sensibilità alle problematiche sociali come il lavoro, l’ambiente e l’associazionismo, l’aggregazione, la cultura, la scuola, lo sport e i grandi eventi.