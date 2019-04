Crisi Bombardier, Venzano e Pesce (FIM- CISL): “Non ci si può permettere di perdere un’eccellenza industriale come quella del sito vadese

“La vertenza Bombardier, unitamente a quella di Piaggio Aerospace e LaerH, sarà oggetto di forte impegno da parte di tutte le istituzioni liguri”.







Christian Venzano Segretario FIM CISL Liguria e Simone Pesce Segretario CISL imperia Savona con delega all’industria commentano l’esito dell’incontro avvenuto oggi in Regione sulla vertenza Bombardier: “A seguito dell’incontro in Regione in cui è stato illustrato al Presidente Toti lo stato dell’arte della Vertenza, quest’ultimo si è preso l’impegno di chiedere un incontro urgente al MISE con la presenza dei vertici di Bombardier per capirne le vere intenzioni rispetto al futuro dello stabilimento di Vado Ligure”.

“La provincia di Savona, la Liguria e l’intero Paese non può permettersi di perdere un’eccellenza industriale come quella rappresentata dal sito vadese. La vertenza Bombardier, unitamente a quella di Piaggio Aerospace e LaerH, sarà oggetto di forte impegno da parte di tutte le istituzioni liguri. Questo è in sintesi quanto emerso dall’incontro di questa mattina.”