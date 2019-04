Lunedì prosegue il Corso di Archeologia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Alle 17 presso il Civico Museo Archeologico sul Priamar

Savona. Lunedì, 8 Aprile, alle 17, presso il Civico Museo Archeologico, sul Priamàr di Savona, prosegue il Corso di Archeologia dell’ Istituto Internazionale di Studi Liguri.



Questa volta si parlerà del “Priamàr: dalla Città medievale savonese alla Fortezza genovese”.

Rinaldo Massucco illustrerà “L’ antico quartiere cittadino medievale che sorgeva sul Priamàr e la Fortezza genovese nelle sue evoluzioni”.

Si ricorderà che il Priamàr era “un monte tutto coperto de luochi pij, dove al continuo si santifica e si glorifica il divino nome”, come nel 1542 i Savonesi scrissero al Senato genovese, implorandoli di non distruggere tutto per costruire la Fortezza; si vedrà quanto rimane dell’ antico abitato, portato alla luce dalle numerosissime campagne di scavo condotte negli ultimi sessant’ anni dall’ Istituto Internazionale di Studi Liguri, si ricorderanno le due descrizioni cinquecentesche che ricordano l’antica città e si evidenzierà il contributo alla conoscenza del Priamàr e della Fortezza apportato dalle ricerche archivistiche dei ricercatori dell’ Istituto Intrnazionale di Studi Liguri,

Chi segue le lezioni teoriche del Quinto Corso di Archeologia potrà poi partecipare alla nuova campagna di scavi archeologici dell’ antica cattedrale di Savona, sul Priamàr, che inizieranno nei mesi di maggio-giugno, su concessione del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Liguria.