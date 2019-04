In arrivo risorse per la sicurezza dei Comuni liguri

Nell’elenco anche Savona e Albenga

La Regione Liguria ha investito un milione di euro in progetti comuni di interconnessione delle sale operative delle forze dell’ordine e delle polizie locali, in nuovi impianti di videosorveglianza nei Comuni e in progetti di formazione integrata degli agenti. Lo prevede l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata firmato in Prefettura al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, il presidente della Regione Giovanni Toti e il prefetto Fiamma Spena.

I principali destinatari delle risorse saranno il Comune di Genova con 400 mila euro e i Comuni sopra i 15 mila abitanti (fino a un massimo di 60 mila euro ciascuno per complessivi 600 mila euro), che dovranno presentare progetti insieme ad almeno altri due Comuni più piccoli del loro territorio. Per investire nel progetto Imperia, Sanremo e Ventimiglia riceveranno un totale di 180 mila euro, Savona e Albenga 120 mila euro, Rapallo, Chiavari e Sestri Levante 180 mila euro, La Spezia e Sarzana 120 mila euro. I progetti di sicurezza integrata dovranno riguardare, tra l’altro, litorali, parchi, aree pedonali o spiagge oltre che alla videosorveglianza.