Finale, Frascherelli replica a Gualberti: “Quel tratto di passeggiata è di competenza di ANAS”

Botta e risposta sul Lungomare di Varigotti tra il Sindaco Frascherelli e Massimo Gualberti: “Mi sembra strano che Gualberti, che è stato un bravo e competente assessore ai Lavori Pubblici, ignori che quel tratto di passeggiata di Varigotti soggetto a frana non sia di competenza del Comune ma dell’ANAS. Pertanto, su di esso, il Comune di Finale Ligure non può esercitare alcun diritto, né attivando procedure tecnicamente definite di somma urgenza, né richiedendo fondi per la manutenzione. Non è affatto vero nemmeno che Finale Ligure, come dice Gualberti, brilli per assenza dai contributi pubblici. Immediatamente dopo il picco di maltempo di fine ottobre, infatti, abbiamo ricevuto delle sovvenzioni per la rimozione delle alberature cadute e la messa in sicurezza di quelle rimanenti. Una parte di questo lavoro è stato svolto grazie all’arrivo di questi contributi e una parte con fondi nostri, come ritenuto opportuno dai dirigenti comunali. Per quanto riguarda il tratto di passeggiata di Varigotti, stiamo avendo puntuali confronti con ANAS, che ci ha garantito di chiudere l’intervento nel minor tempo possibile. Capisco però che la Regione Liguria, di fronte al totale isolamento di Portofino, sia stata costretta a ritenere una priorità il sovvenzionamento degli interventi sulla strada tra Santa Margherita e Portofino”.