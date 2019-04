Trionfo per le ragazze del Liceo Bruno ai Campionati Studenteschi di Pallavolo

Hanno sconfitto in semifinale il Liceo Viesseux di Imperia ed in finale ha vinto contro il Liceo D’Oria di Genova

Albenga. Trionfo contro pronostico ma ampiamente meritato per le ragazze del Liceo G.Bruno ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, disputati al Palamariotti di La Spezia. La formazione femminile, magistralmente guidata dal prof. Garzoglio Antonello, coadiuvato dai colleghi Siccardi Giordano e Rossi Nicola, si è laureata Campione Regionale, bissando il risultato del 2017 e ottenendo il privilegio di rappresentare la Liguria alla fase nazionale di Bari, dal 14 al 18 maggio.

La compagine ingauna ha sconfitto in semifinale il Liceo Viesseux di Imperia (25/12 17/25 15/7) e in finale ha prevalso sulla formazione che godeva dei favori del pronostico, il Liceo D’Oria di Genova, al termine di una partita estremamente equilibrata (25/20 22/25 15/9).A completare la giornata ricca di soddisfazioni è arrivato anche l’ottimo quarto posto della formazione maschile, alla sua prima partecipazione ad una finale regionale. Le nuove campionesse regionali sono : Cassisi Giulia (Cap.) – Andreetto Elena – Basso Amita – Brignoli Silvia – Carofiglio Alessia – Cortese Gaia – Ferrari Alessia – Ferrari Alessandra – Insero Giulia – Noci Evita – Oddone Chiara – Scirocco Giulia. Aggregate come eventuali sostitute anche Giancone – Malia – Privitera.