Monte Beigua, una bellezza ligure per tutte le stagioni a due passi dal cielo

Una delle escursioni più belle in Liguria è sicuramente l’ascesa al Monte Beigua, un rilievo montuoso dell’Appennino Ligure alto 1287 metri, con la sua vista totale dal mare alle Alpi che rende unica la nostra terra. Oltre al paesaggio mozzafiato, i colori dei tramonti liguri sciolgono anche il cuore più duro. Da una parte il mare che riflette gli ultimi raggi del sole e dall’altra i colori infuocati del tramonto. Altrettanto magica è la notte, si vedono accendere le luci delle città per vedere un cielo pieno di stelle anche sotto di noi con tanto di riflessi sul mare.

Foto presa da I camosci bianchi

La grande bellezza si compie la notte di San Lorenzo, qualunque ligure almeno una volta è salito sul monte per esprimere il suo desiderio più grande alla vista di una stella cadente. Quando la notte è molto limpida si può vedere la Via Lattea e non mancano nemmeno le costellazioni come il Carro Maggiore e anche quello Minore, se invece si rimane fino all’alba, l’ultima stella a sparire, che si può osservare ad occhio nudo, è il pianeta Venere che apparirà con tutta la sua lucentezza di colore giallo-biancastro.

Affascinante è anche la sua storia: si ritiene che il Beigua fosse un monte sacro per gli antichi liguri, infatti il suo nome deriverebbe da Baigus, un’antica divinità adorata dalle popolazioni alpine.

Insomma un posto sacro e magico a tutte le ore e in tutte le stagioni ed è anche molto facile da raggiungere: dalla parte del versante savonese si può comodamente raggiungere sia in macchina in trenta minuti che, per i più esperti di trekking a piedi con una camminata da Varazze di circa cinque ore per arrivare in cima, poi da lì si parte con i tantissimi percorsi ognuno di diversa durata. Durante la camminata si possono osservare anche delle particolarità faunistiche e floristiche molto rare infatti l’intera area del monte è sottoposta a tutela ambientale poiché si trova entro i confini del Parco Naturale Regionale del Beigua e nel 2005 venne persino riconosciuto come Geoparco dall’Unesco.

Nelle foto da sinistra verso sinistra vedute dal Beigua della Riviera di Levante, delle Alpi Apuane, della città di Genova di notte, del Monviso e della Corsica.