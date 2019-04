Aperta procedura per cassa integrazione straordinaria per i 1027 lavoratori di Piaggio Aerospace

Da domani verrà aperta la procedura di cassa integrazione, che durerà 25 giorni, per i 1027 dipendenti di Piaggio Aerospace e partirà quindi dal primo Maggio. Fuori dal progetto saranno i piloti, i dirigenti e la Piaggio Aviation. Queste le novità emerse dall’incontro tra il Commissario Vincenzo Nicastro ed i sindacati avvenuto questa mattina alla sede delle Unioni Industriali di Savona.

In più i sindacati oggi si recheranno in Prefettura per chiedere un incontro con il Governo per non far partire la cassa solo quando le commesse verranno dichiarate con sicurezza, non devono rimanere solo delle voci o dei rinvii.