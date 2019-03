Lutto a Savona per la morte di Silvio Ricci

Uomo simbolo della CGIL savonese

Lutto a Savona e nel mondo della CGIL per la scomparsa improvvisa di Silvio Ricci.

Ricci ha dedicato una vita intera alla tutela dei lavoratori e, successivamente, dei pensionati ed è certamente stato una delle figure di primo piano della CGIL di Savona di Savona ricoprendo, nei decenni di attività sindacale, anche ruoli di grande responsabilità (Segretario Generale della FIOM CGIL di Savona, Segretario Confederale e, in seguito, Segretario Generale del Sindacato Pensionati – SPI CGIL).

Con la passione e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto, Ricci ha continuato anche dopo il pensionamento a dare fino ad oggi una mano come volontario nell’area di levante (Albissola – Celle – Varazze) della Lega Savonese dello SPI CGIL.

Affermano dalla CGIL: “La scomparsa di Silvio Ricci è per tutta la CGIL di Savona una grandissima perdita, per la sua storia nella nostra organizzazione, per tutto ciò che ha rappresentato ieri e che rappresentava ancora oggi.

Le compagne ed i compagni della CGIL e dello SPI CGIL di Savona si stringono alla famiglia in un momento tanto triste e doloroso per tutti noi”