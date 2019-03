Albenga, Diego Distilo: “Vorremmo chiarire e mettere in evidenza che noi , gli unici civici alle elezioni comunali siamo vicini agli agricoltori “

“Stiamo sentendo voci che strumentalizzano quanto detto dalla nostra candidata Baj Cristiana a riguardo del mondo agricolo”

Il Candidato Sindaco Diego Distilo chiarisce una frase pronunciata da una sua candidata che ha fatto discutere: la candidata Cristiana Baj aveva affermato: : “Albenga deve rinascere e deve tornare ad essere un traino per il commercio e l’economia nonché per il turismo – prosegue – L’agricoltura sarà pure importante per l’economia cittadina ma il nostro splendido mare non può accettare di essere sovrastato dai fitofarmaci e i vari veleni utilizzati nelle aziende agricole”.

Risponde Distilo: “Vorremmo chiarire e mettere in evidenza che noi , gli unici civici alle elezioni comunali siamo vicini agli agricoltori .

Stiamo sentendo voci che strumentalizzano quanto detto dalla nostra candidata Baj Cristiana a riguardo del mondo agricolo .

Vogliamo precisare con fermezza che nel comunicato si voleva fare appello sempre più ad una agricoltura BIO e non accusare nessuno .

Sappiamo quanto i nostri agricoltori fatichino tutti i giorni per tenere in piedi le loro aziende e ci sentiamo particolarmente vicini a loro apprezzando i loro sforzi.

Noi crediamo fortemente che il mondo agricolo ingauno possa diventare un traino anche per il turismo con la creazione degli AGRICAMPEGGI e sicuramente avremmo modo di aiutarli in sinergia con le associazioni di categoria .

Mi spiace davvero che si strumentalizzi qualsiasi cosa venga detta ma si sa la tentazione e troppo grossa per alcuni .

Fatevene una ragione noi saremo la parte di Albenga vicina alla gente , ai lavoratori e ai piccoli imprenditori e non dobbiamo difendere il mondo agricolo per discolparci di qualche errore fatto negli anni passati per i fondi alluvionali noi negli ultimi 5 Anni non eravamo al governo siamo la vera’ novità e battaglieremo fino alla fine per difendere i diritti dei piu deboli

Viva L’agricoltura e coraggio alle nostre aziende noi che abbiamo avuto i nostri familiari a lavorare come braccianti nelle terre agricole siamo dalla loro parte “.